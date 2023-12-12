Глава МИД Турции Ерликая: избивший судью глава "Анкарагюджю" будет задержан

Глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X (бывший Twitter) заявил, что президент клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа, который напал на рефери Халила Умута Мелера в конце матча с Ризеспором", находится в больнице.
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