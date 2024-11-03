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«Символы России – балалайка, матрешка и храм Василия Блаженного. Может, добавим медведя». Плющенко и Рудковская об использовании образов в шоу «Щелкунчик»

2 ноября в Москве прошло ледовое шоу «Щелкунчик» с балетом, создателями которого являются Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

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