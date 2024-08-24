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Врио губернатора Смирнов: в Курской области утром сбили еще 4 украинские ракеты

Врио губернатора Смирнов: в Курской области утром сбили еще 4 украинские ракеты

Утром 24 августа киевский режим в очередной раз попытался атаковать Курскую область. В небе над регионом сбили четыре вражеских ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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