«Пограничный царь» предупредил США о теракте масштаба 11 сентября

Бывший глава пограничной службы США Томас Хоман предостерегает: если власти не возьмут под контроль ситуацию с нелегальной миграцией, страну может ожидать теракт, сопоставимый по своим масштабам с трагедией 11 сентября 2001 года.
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