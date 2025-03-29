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Царьград

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Трансплантация вместо медполиса: как командование ВСУ обманывает своих бойцов

Трансплантация вместо медполиса: как командование ВСУ обманывает своих бойцов

У пленного бойца ВСУ нашли согласие на добровольную трансплантацию органов.Украинского солдата Андрея Чемера взяли в плен русские бойцы в суджанском приграничье.

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