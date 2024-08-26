«Локомотив» – лидер РПЛ, «Краснодар» обыграл «Динамо», 6 голов «Челси», победы «Реала» и «Баварии», Норрис выиграл в Нидерландах, новый мировой рекорд Дюплантиса и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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Лена Мисько
Суд встал на сторону Анастасии Сафоновой. Матвей Сафонов должен выплатить бывшей жене долг по алиментам в сумме 60 миллионов рублей и платить по 25 процентов в месяц от своей зарплаты. Адвокаты Матвея Сафонова будут обжаловать решение.
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3 час.
сергей озеров
Интересно будет узнать,как адвокаты смогут обжаловать долг в виде неплатежа,будут говорить,что отдавал наличкой в конверте? Смешно. Еще смешнее оспорить ежемесячные 25% со всех видов заработка,т.е изменить законодательство РФ.Сквалыга,Гарпагон этот Мотя.
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1 час.
сергей озеров
Благодарность получит,условно.)
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57 мин.

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