«Локомотив» – лидер РПЛ, «Краснодар» обыграл «Динамо», 6 голов «Челси», победы «Реала» и «Баварии», Норрис выиграл в Нидерландах, новый мировой рекорд Дюплантиса и другие новости

1. В Мир РПЛ «Краснодар» победил «Динамо» в гостях (1:0). Жоао Виктор забил единственный мяч, а Лунева заменили после стыка с Кордобой.
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