Я всегда стараюсь не писать на военные темы, ибо не обучен. Но для того, чтобы писать на сегодняшнюю тему, военное образование и не нужно, тут достаточно минимальной обычной логики.
Эскалация
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Я всегда стараюсь не писать на военные темы, ибо не обучен. Но для того, чтобы писать на сегодняшнюю тему, военное образование и не нужно, тут достаточно минимальной обычной логики.
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