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Место на карте. Что останется от украинского суверенитета по итогам сделки с Трампом?

Место на карте. Что останется от украинского суверенитета по итогам сделки с Трампом?

В последнее время у разнообразных европейских и американских политиков, симпатизирующих (или делающих вид, что симпатизируют) Украине, стало хорошим тоном рассуждать о том, что так-то, конечно, у «незалежной» дела плохи, и не исключено, что будет еще хуже, однако достижением является сам факт, что по итогам войны страна не только сохранится на карте мира, но и сохранит свой «суверенитет, независимость» и их формальные атрибуты.

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