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Царьград

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Из Кольцово запустят прямые рейсы в Пхукет с 10 октября

Из Кольцово запустят прямые рейсы в Пхукет с 10 октября

С 10 октября таиландская авиакомпания Siam Wings Airlines начнёт выполнять рейсы из Кольцово в Пхукет на Airbus А-330-200 вместимостью 345 пассажиров, а в дальнейшем планирует запустить полёты и в Паттайю.

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