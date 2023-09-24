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Турция увеличила экспорт машиностроительной сферы в 2023 году

Турция увеличила экспорт машиностроительной сферы в 2023 году

Экспорт машиностроительной промышленности Турции за 8 месяцев 2023 года достиг 18,6 млрд, увеличившись на 11,1% по сравнению с предыдущим годом, пишет 24 сентября Cumhurieyt со ссылкой на данные Ассоциации экспортеров машиностроения (MAİB) страны.

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