В Северной Осетии участковые уполномоченные полиции принимают участие во встречах с гражданами с целью профилактики дистанционных мошенничеств

В Северной Осетии участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Моздокскому району принимают участие во встречах с жителями микрорайонов Моздока с целью профилактики дистанционных мошенничеств Встречи с гражданами инициирует актив Комиссии по социальным вопросам Совета ветеранов Моздокского района.
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