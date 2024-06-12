Школу №1 в Гавриловом Посаде капитально ремонтируют по президентской программе В 2024 году Гаврилово-Посадская средняя школа №1 стала участником федеральной программы по капитальному ремонту школ.
Школу
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Школу №1 в Гавриловом Посаде капитально ремонтируют по президентской программе В 2024 году Гаврилово-Посадская средняя школа №1 стала участником федеральной программы по капитальному ремонту школ.