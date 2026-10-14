«Зеленский нам не друг». Вашингтон передаёт Киеву «чёрные метки»

Дональд Трамп продолжает передавать «приветы» Владимиру Зеленскому. Так, советник президента США Алекс Брюзевиц обвинил украинского лидера в подрыве политики американского президента и нанесении вреда американцам.
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