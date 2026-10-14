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«Зеленский нам не друг». Вашингтон передаёт Киеву «чёрные метки»

«Зеленский нам не друг». Вашингтон передаёт Киеву «чёрные метки»

Дональд Трамп продолжает передавать «приветы» Владимиру Зеленскому. Так, советник президента США Алекс Брюзевиц обвинил украинского лидера в подрыве политики американского президента и нанесении вреда американцам.

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