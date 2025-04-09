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Китай

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Предварительная оценка исполнения федерального бюджета РФ в первом квартале свидетельствует о соответствии установленным целевым параметрам -- Минфин России

Москва, 8 апреля /Синьхуа/ -- Динамика поступления доходов и финансирования расходов в первом квартале 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета России в соответствии с установленными целевыми параметрами.

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