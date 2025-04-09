Предварительная оценка исполнения федерального бюджета РФ в первом квартале свидетельствует о соответствии установленным целевым параметрам -- Минфин России

Москва, 8 апреля /Синьхуа/ -- Динамика поступления доходов и финансирования расходов в первом квартале 2025 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета России в соответствии с установленными целевыми параметрами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)