Площадь Декабристов облагородят в Иркутске в этом году

Площадь Декабристов в городе Иркутске в этом году попадает в перечень объектов благоустройства. Работы на ней проведут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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