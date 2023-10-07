В Татарстане ожидается похолодание

Все холоднее с каждым днем. Так Татарстан начинает ощущать влияние Арктического вторжения. Если сегодня дневные температуры еще до плюс 15-ти, то уже в воскресенье воздух прогреется до 12-ти градусов тепла, а уже ночью резко опустится до плюс одного.
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