В Татарстане ожидается похолодание

Все холоднее с каждым днем. Так Татарстан начинает ощущать влияние Арктического вторжения. Если сегодня дневные температуры еще до плюс 15-ти, то уже в воскресенье воздух прогреется до 12-ти градусов тепла, а уже ночью резко опустится до плюс одного.