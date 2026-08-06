Психолог Абравитова: плач защищает психику человека от перегрузки

Данная в детстве установка родителей «сдерживать слёзы» может в последующем негативно повлиять на способность человека справляться со стрессом, рассказала в беседе с RT клинический психолог Марианна Абравитова.
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