Обмен военнопленными: 248 россиян встретят Рождество дома!

Министерство обороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 248 российских военнослужащих. «3 января в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих, – информировало военное ведомство.
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