Рязанская область заняла 41 место рейтинга материального благополучия жителей

Рейтинг составлялся по итогам 2022 года, причём результаты выросли за год с 35,75 до 36,59. Аналитики начисляли баллы по результатам анализа медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по среднему объёму вкладов, доступность ипотеки, по доле семей с доходом более 60 тысяч рублей в год.