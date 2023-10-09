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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанская область заняла 41 место рейтинга материального благополучия жителей

Рязанская область заняла 41 место рейтинга материального благополучия жителей

Рейтинг составлялся по итогам 2022 года, причём результаты выросли за год с 35,75 до 36,59. Аналитики начисляли баллы по результатам анализа медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, по среднему объёму вкладов, доступность ипотеки, по доле семей с доходом более 60 тысяч рублей в год.

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