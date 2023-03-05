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Nike сделал заявление по поводу ситуации с Джа Морэнтом

Американский производитель обуви и одежды Nike сделал официальное заявление по поводу ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

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