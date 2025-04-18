Аргументы и факты – aif.ru И ад поглотил их души. Яростный и кровавый штурм Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Курской области завершен.
И ад поглотил их души. 200 нацистов вырезаны кинжальным огнем в монастыре
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Здравствуй, родной! Давненько! Надеюсь врешь хотя бы не бесплатно?
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14 час.
Кошмар
О, подарок двойнишников появился... В твоей дурке сегодня бесплатный интернет, или ципсо тебе оплатил?
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13 час.
Иван Иваныч
"Яростный и кровавый штурм Свято-Николаевского Белогорского монастыря в селе Горналь Курской области завершен. На территории святой обители, разрушенной украинскими нацистами, не осталось ни одного живого боевика. Количество убитых врагов ещё никто не подсчитывал, так как на территории монастыря продолжаются стрелковые бои, и ведется зачистка зданий." Ну неужели у написавшего такое нет элементарной логики? Уж если не осталось ни одного живого боевика, то с кем в монастыре продолжаются бои и от кого ведется зачистка? Ну можно же без косяков подавать информацию, читать написанное прежде, чем на сайте тиснуть.
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13 час.
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