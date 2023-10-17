В Боливии заговорили выдвижении действующего президента на второй срок

О выдвижении президента Боливии Луиса Арсе на второй президентский срок в 2025 году объявил Генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов и межкультурных сообществ Боливии (CSCIOB) Видаль Гомес, 17 октября пишет газета La Razon.
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