В Боливии заговорили выдвижении действующего президента на второй срок

О выдвижении президента Боливии Луиса Арсе на второй президентский срок в 2025 году объявил Генеральный секретарь Конфедерации профсоюзов и межкультурных сообществ Боливии (CSCIOB) Видаль Гомес, 17 октября пишет газета La Razon.