Совфед досрочно прекратил полномочия сенаторов Цекова и Гигель

Такое решение принято по письменным заявлениям самих парламентариев, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко на пленарном заседании палаты регионов 25 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии