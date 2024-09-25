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Парламентская газета

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Совфед досрочно прекратил полномочия сенаторов Цекова и Гигель

Такое решение принято по письменным заявлениям самих парламентариев, рассказал председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко на пленарном заседании палаты регионов 25 сентября.

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