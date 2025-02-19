Овечкин вернул свой 2013-й – забивает в ритме 27-летнего!

Да что это вообще такое! Первая серьезная травма в карьере Овечкина выбила его за пределы снайперской гонки-2025: 26 голов, которые формально позволяют проходить в топ-10 (за счет меньшего количества игр), но до лидеров все равно далековато.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии