Байден затаился в день выборов на фоне крайне негативных для него опросов

Во вторник президент США Джо Байден предпочел не показываться на публике, после того как избиратели заявили на выходе из участков, что они "недовольны" курсом страны, а нынешнему главе Белого дома не следует снова баллотироваться в 2024 году.
Во вторник президент США Джо Байден предпочел не показываться на публике, после того как избиратели заявили на выходе из участков, что они "недовольны" курсом страны, а нынешнему главе Белого дома не следует снова баллотироваться в 2024 году.
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