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Россиянам объяснили новые правила отзыва сотрудников из отпуска

Россиянам объяснили новые правила отзыва сотрудников из отпуска

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко С 1 сентября вступают в силу поправки, разрешающие работодателям прерывать ежегодный отпуск специалистов, работающих во вредных или опасных условиях.

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