Журналист Херш: США хотят реформ на Украине и завершения режима Зеленского

На сегодняшний день стратегия США по отношению к Украине предполагает оказание прочной поддержки главкому ВСУ Валерию Залужному и проведение реформ в стране, которые приведут к смене режима президента Владимира Зеленского.
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