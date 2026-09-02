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Почему в российских пассажирских вагонах отопление осуществляется с использованием угля

В современных российских пассажирских поездах отопление вагонов осуществляется с помощью системы, в которой основным источником тепла служат электрические нагревательные элементы.

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