ВС России перехватили над Черным морем беспилотник НАТО

Радиоэлектронная система российских вооруженных сил смогла подавить путем создания помех дрон одной из стран Североатлантического альянса, который находился над черноморскими водами и выполнял разведывательные полеты для украинских вооруженных сил.
Радиоэлектронная система российских вооруженных сил смогла подавить путем создания помех дрон одной из стран Североатлантического альянса, который находился над черноморскими водами и выполнял разведывательные полеты для украинских вооруженных сил.
Свежие комментарии