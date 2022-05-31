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ВС России перехватили над Черным морем беспилотник НАТО

ВС России перехватили над Черным морем беспилотник НАТО

Радиоэлектронная система российских вооруженных сил смогла подавить путем создания помех дрон одной из стран Североатлантического альянса, который находился над черноморскими водами и выполнял разведывательные полеты для украинских вооруженных сил.

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