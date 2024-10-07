На скоростной трассе М-11 «Нева» погиб молодой автомобилист. Пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородской области показала фото с места происшествия.
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На скоростной трассе М-11 «Нева» погиб молодой автомобилист. Пресс-служба Управления ГИБДД по Новгородской области показала фото с места происшествия.