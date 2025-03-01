Что меняется для новосибирцев в правилах регистрации автомобилей с 1 марта 2025 года

Большинство нововведений упростят жизнь автомобилистам.Пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области рассказала об изменениях в процедуре регистрации транспортных средств, которые начинают действовать с 1 марта 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии