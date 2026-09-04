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Воронежские новости

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65-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи, пропал в Воронежской области

65-летний пенсионер, нуждающийся в медпомощи, пропал в Воронежской области

Емельянов Владимир исчез в селе 1-я Китаевка Курской области 3 августа 2026 года. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

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