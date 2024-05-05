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«Ноттингем» подал в суд на Sky Sports из-за слов Невилла в рамках судейского скандала. Он сравнил клуб с мафиозной бандой и поддержал отставку Клаттенбурга

В конце апреля экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал заявление, появившееся в твиттере клуба после поражения со счетом 0:2 от «Эвертона».

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