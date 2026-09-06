Виталий Дроздов: обретение мощей Дмитрия Донского – большое чудо

Обретение мощей Дмитрия Донского – это важное событие для всей России, заявил выпускник первого потока «Времени героев», сопредседатель ассоциации ветеранов СВО Виталий Дроздов.
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