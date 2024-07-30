🇻🇪🗳Тем временем в Венесуэле оппозиция, несогласная с результатами выборов, на которых опять победил Николас Мадуро, начала массовые протесты по всей стране.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇻🇪🗳Тем временем в Венесуэле оппозиция, несогласная с результатами выборов, на которых опять победил Николас Мадуро, начала массовые протесты по всей стране.
Свежие комментарии