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Экономист Балынин рассказал, что в ближайшее время ожидается снижение цен на сливы, дыни и арбузы

Экономист Балынин рассказал, что в ближайшее время ожидается снижение цен на сливы, дыни и арбузы

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин сообщил «ФедералПресс» , что с начала года цены в России выросли на 4,67%.

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