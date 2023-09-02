Наше дело — труба: без «Северных потоков» вернуться на газовый рынок ЕС не получится
Европа нарастила поставки российского трубопроводного газа на фоне роста цен на СПГ, но прошлые объемы недостижимы
Анна Седова
Фото: dpa/picture-alliance/TASS
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Андрей Кочетков
Сергей Пикин
В июле 2023 года Россия экспортировала рекордные почти за два года объемы трубопроводного газа в Евросоюз.
Комментарии
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Глупости. Эра газопроводов и СПГ уходит. Россия начинает сплавлять в Арктику заводы по производству газа в гранулах. Самое безопасное состояние газа при транспортировке и хранении - это превращение его в гранулы.
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