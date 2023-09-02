Наше дело — труба: без «Северных потоков» вернуться на газовый рынок ЕС не получится

Европа нарастила поставки российского трубопроводного газа на фоне роста цен на СПГ, но прошлые объемы недостижимы Анна Седова Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Андрей Кочетков Сергей Пикин В июле 2023 года Россия экспортировала рекордные почти за два года объемы трубопроводного газа в Евросоюз.