Депутат Нилов: Россиян ждут длинные выходные в мае и июне

Россиян ждут длинные выходные в мае и июне благодаря переносу нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Об этом 9 марта сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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