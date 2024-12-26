На 80-летие освобождения Освенцима в Польше не будет представителей России, которых не пригласят.
Приглашенные и неприглашенные
Комментарии
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Наиль Бакиров
Зато пригласят ветеранов ОУН УПА , во главе с Клоуном и они будут рассказывать о своём участии , показывать пулемётные вышки , на которых они служили...
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1 час.
Надежда
Добрый вечер! Алексей, ты мне на многое открываешь глаза! Впервые о таком прочитала, очень информативно и... страшно, если вдуматься...😱
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58 мин.
Валентин Щербаков
Очень хорошее предложение ударить Орешником по Освенциму и всей этой подлой шобле гейропейцев и наглоскунсов. Это будет привет с того света....
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55 мин.
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