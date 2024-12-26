Приглашенные и неприглашенные

Наиль Бакиров Зато пригласят ветеранов ОУН УПА , во главе с Клоуном и они будут рассказывать о своём участии , показывать пулемётные вышки , на которых они служили...

Надежда Добрый вечер! Алексей, ты мне на многое открываешь глаза! Впервые о таком прочитала, очень информативно и... страшно, если вдуматься...😱