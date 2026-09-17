Well, maybe it's time? -_- E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures CBOT_MINI:YM1! sequelll Well, considering the look of the momentum, is it time to start developing learning to walk, so to speak? After all, yesterday we closed the bullish NPOC (which triggered a strong reaction), and today the price opened in an OA (Opening Action) format.
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