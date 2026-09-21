Глава Минфина США пригрозил иранским авиакомпаниям прекращением полётов

Глава Минфина США Скотт Бессент пригрозил иранским авиакомпаниям прекращением полётов с 23 сентября. «23 сентября все иранские авиакомпании прекратят свою деятельность по всему миру.
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