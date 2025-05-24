Социальную политику и занятость в Молдове обсудят в Брюсселе

Европейская интеграция является национальным приоритетом, и в данный момент есть уникальный шанс и полная открытость партнеров по Европейскому Союзу сделать все возможное, чтобы Республика Молдова к 2030 году интегрировалась и стала государством-членом Европейского Союза.