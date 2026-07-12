На автомобили ВС России стали наносить чёрно-белые полосы для обмана дронов ВСУ На передовой все чаще появляются украинские беспилотники, обладающие функцией машинно.
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На автомобили ВС России стали наносить чёрно-белые полосы для обмана дронов ВСУ На передовой все чаще появляются украинские беспилотники, обладающие функцией машинно.
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