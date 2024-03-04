Суд Крыма принял иск к Украине о возмещении ущерба на триллионы рублей

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики из-за энергетической блокады полуострова на общую сумму более 3,156 трлн рублей, сообщил председатель крымского Госсовета Владимир Константинов.
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