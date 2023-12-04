В Костромской области автоинспекторы оказали помощь семье, попавшей в трудную ситуацию на трассе

В ходе патрулирования оживленного участка федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь начальник ОГИБДД ОМВД России по Костромскому району майор полиции Алексей Белкин заметил автомобиль, стоящий на обочине с включенным сигналом аварийной остановки.
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