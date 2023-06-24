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Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко V" Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", которое было опубликовано в телеграм-канале военкора Андрея Руденко.

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