Суровикин записал обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко V" Генерал российской армии Сергей Суровикин записал видеообращение к бойцам ЧВК "Вагнер", которое было опубликовано в телеграм-канале военкора Андрея Руденко.
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