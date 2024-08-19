Россия мобилизует нежелающих служить призывников для отражения украинского вторжения

Спустя почти две недели, как украинские войска прорвались в Курскую область, реакцию Москвы скорее можно было назвать растерянной нежели решительной, когда вместо того чтобы собрать мощную ударную группу для противодействия вторжению, в кризисную зону были направлены молодые призывники со всей страны.