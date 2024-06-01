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Таджики хотят в Германию. А кто их там ждет?

Таджики хотят в Германию. А кто их там ждет?

Россияне пожелали им счастливого пути В сети распространяется видео на кадрах которого видно как выходцы из Таджикистана устроили драку на казахстанско-российской границе.

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Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Александр,  а не пора ли Вове Колокольцеву развязать руки полицейским на применение табельного оружия на поражение зверя, только за ОДИН РЫК!!!???? Совсем окуели мастурбеки!!! Бешенство в запущенной фазе не лечиться, только полная физическая нейтрализация!!!!
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8 час.
людмила михайлик
Пусть едут в недружественные страны, создают им проблемы, ещё и киргизы и азерботы,надоели жулики и агрессоры, вон из России
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7 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Сейчас все чаще начали избивать участников СВО.!  Вот таких надо отстреливать, как бешеных собак! Без предупреждения, как в Германии....аме...рике. Полицейские применяют табельное оружие без предупреждения...!
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1 час.

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