Таджики хотят в Германию. А кто их там ждет?

МП Михаил Пантюхин Александр, а не пора ли Вове Колокольцеву развязать руки полицейским на применение табельного оружия на поражение зверя, только за ОДИН РЫК!!!???? Совсем окуели мастурбеки!!! Бешенство в запущенной фазе не лечиться, только полная физическая нейтрализация!!!!

людмила михайлик Пусть едут в недружественные страны, создают им проблемы, ещё и киргизы и азерботы,надоели жулики и агрессоры, вон из России