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Крупное облако плазмы достигло Земли раньше прогноза

Крупное облако плазмы достигло Земли раньше прогноза

Возможны магнитные бури высочайшего уровня.фото: pixabay.com/0fjd125gk87Выброшенное Солнцем облако плазмы дошло до Земли раньше прогнозируемого специалистами срока, сообщил 1 июня руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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