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Крах империалистической Америки. Весь мир может вздохнуть спокойно

Крах империалистической Америки. Весь мир может вздохнуть спокойно

Пятого ноября в США состоятся президентские выборы. Обычно турецкие и мировые средства массовой информации переходят в состояние боевой готовности за год до выборов, ведя ежедневные предвыборные репортажи из Америки.

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